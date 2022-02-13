طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً والفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..