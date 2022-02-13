قلق أوروبي حيال انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة-سانا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن “عنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة إضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأخرى في هذه المنطقة الحساسة يجب أن تتوقف فوراً”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم اعتداءات الاحتلال الهمجية المستمرة ضد الفلسطينيين في القدس ومقدساتهم وأرضهم وممتلكاتهم وأحدثها اقتحام عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال في انتهاك صارخاً للقانون الدولي.

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