اتحاد الكاراتيه يفتتح نشاطه المحلي ببطولة الدوري الممتاز للفئات العمرية

دمشق-سانا

افتتح اتحاد الكاراتيه روزنامة نشاطاته السنوية هذا العام ببطولة الدوري الممتاز للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 عاماً وفوق 18 عاماً للذكور والإناث ضمن منافسات الكاتا والقتال الفردي وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة واسعة من الأندية التي تمارس اللعبة في سورية.

وأسفرت نتائج البطولة لفئة تحت 14 عاماً عن فوز نادي الجيش المركزي بالمركز الأول تلاه نادي الشعلة ثم نادي سعسع فنادي العربي بينما انتهت منافسات فئة تحت 16 عاماً بحلول العربي أولاً تلاه شرطة حلب ثانياً فالجيش المركزي ثالثاً والمحافظة رابعاً.

ولفئة تحت 18 عاماً حل في المراكز الأربعة الأوائل على التوالي كل من الشعلة وبردى والعربي وجرمانا بينما جاء الجيش المركزي أولاً بفئة فوق 18 عاماً تلاه الشرطة المركزي ثانياً ثم جرمانا ثالثاً وبردى رابعاً.

وتقام بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه على ثلاث مراحل في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وتتضمن نقاطاً تصنيفية ضمن برنامج محدد تم اعتماده من قبل اتحاد اللعبة لتصنيف اللاعبين في ختام هذه المراحل ليتم دعوة المتميزين منهم للمشاركة ببطولة النخبة بنهاية العام.

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