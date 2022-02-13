معلمات من درعا يعتمدن أسلوب التعلم بالترفيه لإيصال المعلومة للتلاميذ

درعا-سانا

اعتمدت 3 معلمات من محافظة درعا أسلوب مزج التعلم بالترفيه في صفوفهن وذلك بهدف ايصال المعلومة لتلاميذهن في مرحلة التعليم الأساسي “الحلقة الأولى” بطريقة سهلة وسلسة.

والتعلم بالترفيه أو المرح هو نشاط موجه لتنمية سلوك الطلبة وقدراتهم العقلية والجسدية والوجدانية من خلال إدخال الفكاهة والطرفة في الدروس اليومية إضافة إلى استغلال أنشطة اللعب والترفيه في تلقين المعرفة وتوسيع آفاق الطلبة المعرفية.

وخلال حديثهن لمراسل سانا ذكرت المعلمة فاطمة كرمان من مدرسة غباغب السابعة أن التعلم بالترفيه يولد الرغبة بتلقي المعلومة لدى التلميذ ويحفز لديه روح المشاركة ويجعله بذهنية حاضرة دائما مبينة أن هذا النوع من التعلم أظهر استمتاعاً لدى التلاميذ ورغبة في هذا النوع من الدروس.

المعلمة خديجة الخابوري من مدرسة انخل الرابعة قالت: استطعت من خلال تطبيق استراتيجيات التعلم الحديث مع التعلم النشط والترفيه إيصال فكرة الدرس بطريقة أسهل للتلاميذ لافتة إلى أنها استعملت وسائل إيضاح حسية وصوتية لاقت تفاعلاً كبيراً لدى التلاميذ أكثر من أساليب التعلم التقليدي.

المعلمة شذى ابراهيم من مدرسة مساكن الصنمين أشارت إلى أنها قدمت درساً نموذجياً لمادة الرياضيات بعنوان المثلثات وتم تفعيل طرائق تدريس واستراتيجيات التعلم بالترفيه خلاله كالمسرحية والمقابلة مؤكدة أن هذا النوع من التعلم أسهم في ايصال الفكرة للتلاميذ وأظهر تفاعلاً كبيراً لديهم.

قاسم المقداد

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