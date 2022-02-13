الهيئة الشعبية لتحرير الجولان: نضال أهالي الجولان مثال يحتذى لأحرار العالم

دمشق-سانا

أكدت الهيئة الشعبية لتحرير الجولان أن وقوف أبناء الجولان المحتل في وجه الكيان الصهيوني ونضالهم المستمر أضحى مثالاً لأحرار العالم وأنموذجاً للمقاومة والكفاح اليومي بمقارعة المحتل.

وأشارت الهيئة في بيان لها بمناسبة الذكرى الأربعين للإضراب الشامل تلقت سانا نسخة منه إلى أن “الوثيقة الوطنية التاريخية المنبثقة عن الإضراب الوطني الكبير أصبحت دستور عمل وطني يرسخ عروبة الجولان وهويته السورية المتجذرة عبر التاريخ”.

وبينت الهيئة أن إجراءات الكيان الصهيوني في الجولان المحتل بإقامة المستوطنات والعنفات الريحية فوق الأراضي الزراعية بالإضافة لتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية على مر السنوات الماضية ما هي إلا جزء يسير من سياسة ونهج العدو لتوسيع دائرة الصراع وتشتيت قوى المقاومة في المنطقة ككل.

وجددت الهيئة تأكيدها وقوف الشعب السوري بكل مكوناته إلى جانب أهالي الجولان المحتل ورفض كل القرارات المزيفة والباطلة بحقه مؤكدة أن الاحتلال إلى زوال وسيبقى أهل الجولان عنوان الصمود والتصدي.

ووجهت الهيئة في ختام بيانها تحية إجلال وإكبار للشهداء والأسرى الأبطال خلف قضبان الاحتلال وللمقاومين والأحرار في الجولان وفلسطين الذين يخوضون معارك الشرف لإنجاز الأهداف المشروعة في التحرير والعودة.

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