خلال يوم واحد.. أكثر من 350 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في الحدائق العامة بدمشق

دمشق-سانا

كشف مدير صحة دمشق الدكتور سامر شحرور أن عدد من حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال يوم أمس عبر الفرق الجوالة في الحدائق العامة بلغ 377 شخصاً منهم 342 أخذوا الجرعة الأولى و32 جرعة ثانية و3 جرعات داعمة معززة.

وبين الدكتور شحرور في تصريح لمندوبة سانا أن عملية التطعيم سارت بشكل ميسر وحققت نتائج جيدة من حيث العديد كونها قاربت أرقام الحاصلين على اللقاح يومياً في أي مركز ثابت موضحاً أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات أو تأثيرات جانبية للأشخاص المطعمين.

ولفت شحرور إلى إمكانية تخصيص فرق جوالة مجدداً في الحدائق العامة خلال الفترة القادمة إضافة إلى استمرار عمل الفرق الجوالة ضمن المؤسسات العامة والخاصة والمساجد والكنائس للوصول لأكبر عدد من الملقحين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الدكتور شحرور على أهمية تلقي اللقاح كونه آمناً وفعالاً والحل الوحيد للحد من انتشار الفيروس والتخفيف من الأعراض في حال الإصابة إضافة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية كارتداء الكمامة وتطبيق التباعد المكاني قدر الإمكان.

يذكر أن مديرية الصحة خصصت أمس 3 فرق جوالة لتطعيم المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح في حدائق المدفع بمنطقة أبو رمانة والسبكي بالشعلان وعرنوس بداية شارع الحمرا ليوم واحد فقط.

راما رشيدي

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