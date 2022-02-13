السويداء.. استجرار أكثر من 5 أطنان من البندورة والحمضيات

السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء كمية 3 أطنان من الحمضيات و5ر2 طن من البندورة وبدأ بطرحها في صالة المدينة للخضار والفواكه.

وفي تصريحات لمرسل سانا بين مدير فرع المؤسسة ربيع غانم أن الكميات المستجرة هي من محافظة طرطوس ويتم بيعها للبندورة للصنف الأول بسعر 1900 ليرة وللحمضيات بأسعار قدرها للكيلو الواحد نوع أبو صرة الأول 800 ليرة ونوع ثان 600 ليرة.

من جهته لفت مدير صالة المدينة للخضار والفواكه اياد الشماس إلى أن استجرار البندورة والحمضيات ترافق أيضا مع كميات من الكوسا والباذنجان والفليفلة والخيار والليمون الحامض والكريفون مؤكداً استمرار الاستجرار خلال الأيام القادمة.

وكان فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء استجر في وقت سابق خلال الموسم الحالي أكثر من 80 طناً من الحمضيات من محافظتي اللاذقية وطرطوس.

عمر الطويل

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