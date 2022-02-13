ماذا تفعل قلة النوم بوزنك؟

موسكو-سانا

تؤدي قلة انتظام مواعيد النوم بشكل مستمر إلى اضطرابات حيوية في الجسم ومنها زيادة الوزن.

خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا أوضحت في مقابلة مع إذاعة (موسكو تتحدث) أن قلة النوم المستمرة تضر بالإيقاع الحيوي للشخص ما يعطي شعور دائم بالجوع وبدوره يؤدي للسمنة، مؤكدة أهمية حصول الفرد على قسط كافي من النوم حيث متوسط وقت نوم الشخص البالغ يتراوح بين 7 و8 ساعات.

وتحدثت خبيرة التغذية أنه إذا لم يتم اتباع هذا النظام يتم إنتاج المزيد من الكورتيزول في الجسم، مما يثير شعور دائم بالجوع والذي غالباً ما تنهيه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وبدوره يؤدي إلى إفراز كمية كبيرة من الأنسولين حيث تتحول الكربوهيدرات إلى دهون بسرعة.

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