بدء حملة اللقاح النوعي المجاني لتحصين الأبقار ضد التهاب الجلد العقدي

السويداء-سانا

بدأت مديرية الزراعة بالسويداء بحملة اللقاح النوعي المجاني لتحصين الأبقار ضد التهاب الجلد العقدي.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الطبيب البيطري كميل مرشد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحملة التي تستمر لنهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 15 ألف رأس وتم توفير اللقاحات الخاصة بها التي تم استجرارها مجانا من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي انطلاقاً من أهميتها بالحد من هذا المرض تفاديا لأضراره الإنتاجية والاقتصادية على الثروة الحيوانية.

ولفت الطبيب مرشد إلى أن هذه الحملة تتماشى مع مواصلة العمل خلال الفترة الحالية بثلاث حملات لقاح للأغنام ضد أمراض الحمى القلاعية والانتروتوكسيميا والباستوريلا مشيراً إلى أن واقع الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد مع عدم وجود انتشار للأمراض السارية والمعدية لكن يواجه المربون مشكلة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وأجرت مديرية الزراعة بالسويداء خلال العام الماضي أكثر من 677 ألف عملية تحصين وقائية للأبقار والأغنام والماعز ضد الأمراض السارية والمعدية وذلك بشكل مجاني .

عمر الطويل

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