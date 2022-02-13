مبادرات لدعم مرضى السرطان في السويداء

السويداء-سانا

عبر مبادرات محملة بالأمل والبسمة تعمل مؤسسة مرساة التعليمية التنموية الخيرية بالسويداء على تجسيد صور التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المحلي ولا سيما في دعم مرضى السرطان في مجالات متعددة.

المبادرات حسب رئيسة مجلس الأمناء في المؤسسة بثينة شلغين تتضمن دعم النقل المجاني للمرضى إلى دمشق لتلقي العلاج بالتنسيق مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان حيث بدأت هذه المبادرة قبل نحو اربعة شهور ويتم من خلالها يومياً نقل نحو 25 مريضاً.

وأشارت شلغين في حديثها لمراسل سانا إلى أن المؤسسة تواصل أيضاً العمل بمبادرة (جدايل الأمل) التي أطلقها الفريق التطوعي بالمؤسسة عبر قيام عدد من السيدات والشابات المتطوعات فيها بقص شعرهن وتقديمه مجاناً لصنع شعر مستعار للأطفال المصابين بمرض السرطان.

وذكرت شلغين أن المؤسسة تقوم برعاية عدد من أطفال مرضى السرطان ومتابعة علاجهم كما توفر مساهمات تعليمية لعدد من طلاب الجامعات من مرضى السرطان.

وتطمح المؤسسة مرساة التعليمية التنموية الخيرية بالسويداء لتوسيع المبادرات في مجال دعم مرضى السرطان خلال الفترة القادمة تماشياً مع ما تقدمه من مساعدات مختلفة للعديد من الفئات المحتاجة للمساعدة بالمجتمع.

وتضم مؤسسة مرساة التعليمية التنموية الخيرية بالسويداء التي تأسست عام 2017 مبادرات متنوعة استطاعت تفعيل دور المجتمع المحلي في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية وشعبها.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency