المواصلات الطرقية باللاذقية تواصل خطتها في معالجة التصريف المطري

اللاذقية-سانا

يواصل فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في اللاذقية خطته في معالجة التصريف المطري نتيجة الأمطار الغزيرة على الطرق التابعة له.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس مصعب أحمد في تصريح لمراسل سانا أن الفرع مستمر بأعمال تعزيل الخنادق والمطريات على الطرق المركزية كما تم إنشاء عبارات قبل الموسم المطري في بعض المواقع كإجراءات احتياطية إضافة إلى البدء بخطة إسعافية لمعالجة انهيار التربة على طريق اللاذقية حلب القديم في موقع السفكون والذي أدى إلى قطع الطريق في هذا الموقع لمسافة بحدود 25 متراً وذلك لدرء أي مخاطر قد تحدث نتيجة غزارة الأمطار.

وأضاف أحمد إن الفرع يتابع أعمال تعزيل العبارات والخنادق الجانبية والمصارف المطرية على أوتوستراد اللاذقية طرطوس وتركيب عبارة صندوقية بيتونية مسبقة الصنع على طريق حلب موقع الإسكان وتركيب عبارات قسطلية على طريق كسب في القنجرة وزغرين إضافة إلى تعزيل الخنادق الجانبية على طريق الحفة وعلى أتوستراد القرداحة وتعزيل المطريات على أتوستراد أريحا.

وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال تعزيل الخنادق والمطريات على طريق جبلة بانياس القديم وطريق الساحل الغاب مؤكداً أنه يتم الكشف بشكل دوري على الفوهات والمطريات وغيرها وخاصة في ظل غزارة الأمطار التي قد تتسبب بحدوث اختناقات وتعزيل القنوات وإزالة الأوساخ والقمامة عن الطرقات بسبب توقف أعمال التزفيت لحين تحسن ظروف الجو.

وبين أحمد أن هناك عقد تصريف مطري على كل المحاور خلال الفترة القادمة من خلال إنشاء بعض القنوات البيتونية والخنادق الترابية الجديدة.

علاء إبراهيم

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