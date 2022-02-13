بيسكوف: على منظمة الأمن والتعاون بأوروبا التوقف عن لعب دور الأداة

موسكو-سانا

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الاضطلاع بدور المنظمة الشامل وليس أداة ووسيلة التنفيذ.

وقال بيسكوف في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم “من المهم جداً أن تتوقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن لعب دور الأداة بل يجب أن تصبح منظمة شاملة تتعامل بالفعل مع قضايا الأمن والتعاون في أوروبا التي لا يجوز أن تفرز الدول إلى بلدان من الدرجة الأولى وبلدان من الدرجة الثانية”.

ولفت بيسكوف إلى أن المقترحات التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه في ميونيخ قبل 15 عاماً تبقى ملحة بما في ذلك الأمور الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مذكراً بأن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن يزداد في سياق سلسلة المشاورات حول الضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

وجدد بيسكوف سعي موسكو للتعاون مع جميع الدول بما في ذلك واشنطن وأوروبا وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والقضايا الأمنية موضحاً بهذا الصدد أن روسيا ستبحث عن فرص لتوسيع التعاون مع الدول التي تعتمد المعاملة بالمثل.

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