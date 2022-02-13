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الرئيس التونسي يقر استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

2022-02-13

تونس-سانا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

ونقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا عن سعيد قوله خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال الليلة الماضية إن المجلس الجديد يرمي لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب لأن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل تشكل واجباً مقدساً كما أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي مجدداً احترامه استقلالية القضاء.

وشدد الرئيس سعيد على ضرورة “تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد ما يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون”.

يذكر أن الرئيس التونسي أعلن في السادس من الشهر الجاري عن حل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية لإصلاح القضاء في البلاد.

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