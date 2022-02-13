البرازيل تسجل 896 وفاة بفيروس كورونا والمكسيك 579 حالة

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 896 وفاة و 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب موقع وورلد ميتر فقد ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 638124 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 27 مليوناً و425743 إصابة.

ولا تزال البرازيل تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات على مستوى العالم والمركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وفي المكسيك تم تسجيل 26247 إصابة جديدة و579 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و283852 إصابة والوفيات إلى 312697 حالة.

بدورها واصلت كوريا الجنوبية تسجيل زيادات قياسية من حيث عدد الإصابات الجديدة بلغت 56431 إصابة أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و350630 بينما بلغ عدد الوفيات 7081 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 67 إصابة جديدة بالفيروس أمس انخفاضاً من 99 حالة في اليوم السابق مشيرة إلى أن 28 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً مقابل 40 حالة قبل يوم.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 106930 إصابة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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