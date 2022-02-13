مقتل 6 أشخاص بحريق في ياقوتيا بالشرق الأقصى الروسي

موسكو-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم في حريق بمنزل في ياقوتيا بالشرق الأقصى الروسي.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن المكتب الصحفي للنيابة العامة في ياقوتيا قوله اليوم إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم بما في ذلك 4 أطفال في حريق بمنزل خاص في ياقوتيا.

وأشارت مديرية الطوارئ الإقليمية إلى أن الحريق شب في منزل خاص في شارع بارتيزانسكايا في بلدة سونتار في هذه الجمهورية الليلة الماضية وبلغت مساحته 70 متراً مربعاً.

ووفقاً للمعطيات الأولية المتوافرة فإن السبب المفترض للحريق هو عدم الامتثال لقواعد السلامة من الحرائق عند استخدام الموقد أو حدوث ماس كهربائي في الأسلاك الكهربائية في المبنى.

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