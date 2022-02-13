13 شباط 1946- اختيار مدينة نيويورك مقراً لهيئة الأمم المتحدة

دمشق-سانا
/1668/ إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.
/1795/ تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.
/1920/ عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.
/1942/ الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا.
/1946/ اختيار مدينة نيويورك مقراً لهيئة الأمم المتحدة.
/1960/ فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكاناً لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.
/1984/ اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي السوفييتي.
/2011/ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يصدر إعلاناً دستورياً يعلن فيه حل مجلسي الشعب والشورى ويعلق العمل بالدستور ويعلن توليه إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لستة أشهر.
/2021/ تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا برئاسة ماريو دراجي الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي.
من مواليد هذا اليوم..
/1599/ ألكسندر السابع بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
/1910/ ويليام شوكلي عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1956/.
/1956/ بسام الملا مخرج سوري.
من وفيات هذا اليوم..
/1542/ كاثرين هوارد زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا الخامسة.
/1883/ ريتشارد فاغنر موسيقي ألماني.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو للاحتفاء بدور الإذاعة عالمياً.
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