13 شباط 1946- اختيار مدينة نيويورك مقراً لهيئة الأمم المتحدة

دمشق-سانا

/1668/ إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.

/1795/ تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.

/1920/ عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.

/1942/ الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا.

/1946/ اختيار مدينة نيويورك مقراً لهيئة الأمم المتحدة.

/1960/ فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكاناً لإجراء التجربة وذلك كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.

/1984/ اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي السوفييتي.

/2011/ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يصدر إعلاناً دستورياً يعلن فيه حل مجلسي الشعب والشورى ويعلق العمل بالدستور ويعلن توليه إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لستة أشهر.

/2021/ تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا برئاسة ماريو دراجي الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي.

من مواليد هذا اليوم..

/1599/ ألكسندر السابع بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

/1910/ ويليام شوكلي عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1956/.

/1956/ بسام الملا مخرج سوري.

من وفيات هذا اليوم..

/1542/ كاثرين هوارد زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا الخامسة.

/1883/ ريتشارد فاغنر موسيقي ألماني.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو للاحتفاء بدور الإذاعة عالمياً.

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