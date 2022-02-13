كندا تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لافيف

أوتاوا-سانا

أعلنت الحكومة الكندية إغلاق سفارتها مؤقتا في العاصمة الأوكرانية كييف ونقل أنشطتها إلى مكتب في لافيف غرب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قولها اليوم في بيان “سنستأنف الأنشطة في السفارة في كييف بمجرد أن يسمح لنا الوضع الأمني في أوكرانيا بضمان خدمات مناسبة وتأمين ملائم لموظفينا”.

ودعت جولي الكنديين إلى الاستمرار في تجنب السفر إلى أوكرانيا كما دعت الموجودين حالياً في البلاد إلى المغادرة.

وكانت العديد من الدول أوصت رعاياها بتجنب السفر إلى أوكرانيا أو مغادرتها بسبب المزاعم التي يروجها الغرب عن احتمال حدوث هجوم روسي عليها.