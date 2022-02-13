SCS-NET

إعصار باتسيراي في مدغشقر يودي بحياة 120 شخصاً

2022-02-12

انتاناناريفو-سانا

أعلنت السلطات المحلية في مدغشقر اليوم أن الإعصار باتسيراي الذي اجتاح البلاد أسفر عن مصرع أكثر من 120 شخصاً مخلفا دماراً هائلاً في مدينة مننجاري الساحلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول اللوجستي في منظمة الصليب الأحمر الفرنسي خواكين نوترديم قوله إن الإعصار والأمطار الغزيرة وهبوب الرياح تسببت بتضرر 125 ألف شخص ومصرع 120 شخصا موضحاً أن خمسة مراكز  صحية دمرت في المنطقة تماما إضافة إلى تدمير أسطح 35 مبنى آخر وإجلاء مرضى مستشفى مدمر إلى عيادة الطوارئ.

وسبق أن تعرضت مدغشقر التي تعد إحدى دول العالم الأكثر فقراً لعاصفة أخرى حملت اسم “اينا” وتسببت بمصرع 55 شخصاً وتضرر عشرات الآلاف الآخرين.

انظر ايضاً

ارتفاع حصيلة إعصار باتسيراي في مدغشقر إلى 111 قتيلاً

انتاناناريفو-سانا أعلنت سلطات مدغشقر اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار باتسيراي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved