إعصار باتسيراي في مدغشقر يودي بحياة 120 شخصاً

انتاناناريفو-سانا

أعلنت السلطات المحلية في مدغشقر اليوم أن الإعصار باتسيراي الذي اجتاح البلاد أسفر عن مصرع أكثر من 120 شخصاً مخلفا دماراً هائلاً في مدينة مننجاري الساحلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول اللوجستي في منظمة الصليب الأحمر الفرنسي خواكين نوترديم قوله إن الإعصار والأمطار الغزيرة وهبوب الرياح تسببت بتضرر 125 ألف شخص ومصرع 120 شخصا موضحاً أن خمسة مراكز صحية دمرت في المنطقة تماما إضافة إلى تدمير أسطح 35 مبنى آخر وإجلاء مرضى مستشفى مدمر إلى عيادة الطوارئ.

وسبق أن تعرضت مدغشقر التي تعد إحدى دول العالم الأكثر فقراً لعاصفة أخرى حملت اسم “اينا” وتسببت بمصرع 55 شخصاً وتضرر عشرات الآلاف الآخرين.