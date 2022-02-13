الخارجية الروسية: واشنطن اختلقت الحملة الإعلامية ضد روسيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن هي التي تقوم بإدارة واختلاق الحملة الإعلامية غير المسبوقة حول هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لقناة سولوفيوف لايف التي تبث عبر يوتيوب إن “جميع الوسائل الغربية التي تقدم نفسها على أنها مستقلة كشف وجهها الحقيقي من خلال تقديم القصة التي اختلقتها واشنطن”.

وسخرت زاخاروفا من التقارير عن غزو روسي لأوكرانيا في الـ 16 من الشهر الجاري داعية إلى وجوب التعامل مع الأمر على أنه “نوبة هستيرية”.

وقالت إن الغرض من هذه الهستيريا هو تصعيد الموقف وخلق استفزاز معتبرة أنه لم يبدأ قبل شهرين بل تم تحضير الأرضية له منذ فترة طويلة.

وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يورى أوشاكوف لفت في وقت سابق اليوم إلى أن الاتصال الهاتفي الذى استمر أكثر من ساعة بقليل بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن جرى في جو من الهستيريا غير المسبوقة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا موضحاً أن الرئيس بوتين استنكر المعلومات المزيفة بهذا الصدد.