حصيلة ضحايا كورونا حول العالم تقترب من ستة ملايين شخص

عواصم-سانا

اقتربت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم من ستة ملايين شخص في حين تجاوزت الإصابات الـ410 ملايين منذ بدء تفشي الوباء في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 410192329 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5825359 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 330389252 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 942623 حالة وفاة من أصل 79262793 إصابة ثم تحتل الهند الموقع الثاني بعدد الإصابات والثالث بعدد الوفيات مع تسجيلها 508012 حالة وفاة من أصل 42586544 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 637232 حالة وفاة من أصل 27291515 إصابة.