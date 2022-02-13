فرنسا.. قمع مظاهرة احتجاجية على فرض شهادة التلقيح ضد كورونا

باريس-سانا

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع واعتقلت 15 متظاهرا لدى قمعها احتجاجا في باريس اليوم ضد فرض شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة فرانس برس ان آلاف المحتجين وصلوا من جميع أنحاء فرنسا إلى جادة الشانزليزيه في باريس وسط هتافات “حرية” قبل أن تتدخل الشرطة لإخلاء ساحة قوس النصر ثم الجادة وتوقف نحو 15 شخصا .

وتتوقع السلطات الفرنسية أن يصل عدد المشاركين في المظاهرات إلى ما بين 25 و30 ألفا في جميع أنحاء فرنسا .

بدورها قالت المعارضة للقاحات والناشطة في حركة السترات الصفراء صوفي تيسييه إن إجراءات الحكومة بفرض شهادة التلقيج لا تحترم القانون ولا حرية التظاهر .

وتشكلت الحركة الاحتجاجية في فرنسا على غرار التعبئة التي تشل العاصمة الكندية أوتاوا وهي تضم معارضين لشهادة التلقيح التي تسمح فقط لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة إضافة إلى متظاهرين يرفعون مطالب اجتماعية.

وينوي بعض المتظاهرين الوصول إلى بروكسل في إطار تلاق أوروبي مقرر الاثنين المقبل غير أن السلطات البلجيكية تمنع دخول القوافل إلى العاصمة.