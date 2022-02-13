موسكو: لن نشدد إجراءاتنا الجوابية إن ضمنت برلين حقوق صحفيينا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لن تلجأ إلى حزمة جديدة من الإجراءات الجوابية على حظر بث قناة أر تي الألمانية في حال ضمنت برلين حقوق الصحفيين الروس في أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الضغوط على قناة آر تي في المانيا تحمل طابعاً سياسياً ومصطنعاً حسب الطلب وتشارك فيه بعض الشخصيات الحكومية والمنظمات العامة في ألمانيا معتبرة أنه تم تصميم الوضع برمته في الأصل ليكون بمثابة استفزاز آخر ضد موسكو في الوقت نفسه يتم تقديم قوائم عقوبات منظمة ضد مواطني روسيا في الاتحاد الأوروبي وبمبادرة من ألمانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري إغلاق مكتب مراسلي شبكة دويتشه فيله الألمانية في روسيا وإلغاء اعتماد جميع الموظفين الروس العاملين فيه رداً على إيقاف بث قناة آر تي بالألمانية.