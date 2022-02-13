بلينكن وتراس يبحثان هاتفياً الوضع حول أوكرانيا

واشنطن-سانا

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والبريطانية ليز تراس خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الوضع حول أوكرانيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية شدد الوزيران على ضرورة أن تنصب الجهود الدولية على الحوار مع روسيا بشأن القلق المتبادل في مجال الأمن.

ولفتت الوزارة إلى أن بلينكن أشار إلى “أهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي والشركاء الأوروبيين من أجل أن تتكبد روسيا تكاليف سريعة وصعبة رداً على أي تدخل عسكري ضد أوكرانيا”.

وجاءت هذا الاتصال في ظل حملة التصعيد غير المسبوقة واستمرار نشر المعلومات حول هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا وتحشيد أطلسي للقوات في شرق أوروبا.