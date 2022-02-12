بحث واقع السياحة في حماة ومعالجة المشروعات المتعثرة

حماة-سانا

تناول الاجتماع الذي ضم المعنيين في القطاع السياحي في محافظة حماة اليوم واقع السياحة ومعالجة المشروعات المتعثرة والرؤى الموضوعة لإعادة تأهيلها والفرص الاستثمارية المقترحة لطرحها بملتقى الاستثمار السياحي المقبل.

كما تناول الاجتماع بحضور وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني دعم موضوع التعليم السياحي وجملة الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والحلول المتاحة لتنشيط هذا القطاع بحماة.

وتركزت مطالب أصحاب المنشآت السياحية حول تأمين المحروقات وزيادة ساعات وصل الكهرباء برفع حصة المنشآت السياحية من الطاقة الكهربائية المخصصة للمؤسسات والشركات والمعامل الحكومية أثناء أيام العطل الرسمية.

وقدمت مديرة السياحة في حماة المهندسة يارا شرتوح عرضاً عن المواقع الجاهزة للاستثمار ليصار إلى عرضها في ملتقى الاستثمار السياحي وأهمها موقع البرناوي والمنشآت السياحية الواقعة على محور نهر العاصي بالإضافة إلى مواقع جديدة عائدة للاتحاد الرياضي بحماة.

وقام وزير السياحة بجولة شملت مبنى مديرية السياحة وخان رستم باشا الأثري حيث تم لقاء الحرفيين بالخان والاستماع لمطالبهم التي تمثلت بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

كما شملت الجولة الثانوية المهنية الفندقية وأقسامها حيث أوعز الوزير بالتوسع بالطابق الثالث وإعداد مشروع إحداث معهد فندقي منوهاً بإمكانية الاستثمار الموجه في الثانوية لمن يرغب من أصحاب المطاعم أو المنشآت السياحية الخاصة.

كما شملت الجولة الثانوية المهنية الفندقية بمصياف بالإضافة إلى بحث إمكانية تجهيز مكان خدمة الدليل السياحي بمصياف.

كما زار الوزير موقعاً في عين الكرم بوادي العيون لبيان إمكانية استثمار المنطقة المحيطة بشجرة الدلبة العملاقة التي يتجاوز عمرها 400 عام وهي على رأس قائمة الأشجار المعمرة في سورية.

عبد الله الشيخ