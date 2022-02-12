جولة في جامعة حلب وتأهيل الوحدات السكنية فيها

السبت / 12 / 02 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
25 شركة غذائية سورية تشارك في معرض غولفوود 2022 بدبي
2022-02-12
وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في معرض اكسبو 2020 دبي
2022-02-12
سورية تشارك في بطولة INFO CUP 2022 الدولية للمعلوماتية
2022-02-12
أبناء جاليتنا في سلوفاكيا يدينون العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2022-02-11
أبناء الجالية السورية والطلبة الدارسون في إسبانيا ينددون بالعدوان الإسرائيلي
2022-02-10
الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية انتهاك لسيادتها
2022-02-10
السفير الصربي يؤكد رغبة رجال الأعمال في بلاده بالاستثمار في سورية
2022-02-10
محليات
بتكلفة تتجاوز المليار ليرة.. تأهيل وحدات سكنية بجامعة حلب ووضعها بالخدمة
2022-02-12
ساعدونا لنقاوم المرض.. مسير كرنفالي في اللاذقية
2022-02-12
القبض على مروج عملات مزورة ومواد مخدرة في طرطوس
2022-02-12
ضبط مطحنة خاصة باللاذقية تتاجر بالدقيق التمويني
2022-02-12
12 الشهر القادم.. امتحان التمريض الموحد دورة آذار 2022
2022-02-12
الحرارة أعلى من معدلاتها وضباب في بعض المناطق الداخلية
2022-02-12
منشآت تعليمية ورياضية بالخدمة في جامعة حلب
2022-02-11
رياضة
الشرطة يفوز على جبلة في الجولة الأخيرة من ذهاب الدوري
2022-02-12
الصيني قاو يفوز بذهبية التزلج السريع في أولمبياد بكين
2022-02-12
نادي سلحب يحرز لقب بطولة حماة بالملاكمة لمواليد 2006-2007
2022-02-12
طرد 5 لاعبين خلال مباراة في الدوري البرتغالي
2022-02-12
المتزلجات الروسيات يفزن بالميدالية الذهبية الثالثة في أولمبياد بكين
2022-02-12
رفضُ طلب برشلونة بشأن عقوبة ألفيس
2022-02-11
فوز سيدات جرمانا على سلمية في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
2022-02-11
اقتصاد
25 شركة غذائية سورية تشارك في معرض غولفوود 2022 بدبي
2022-02-12
تراجع صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي
2022-02-12
غرام الذهب يرتفع ألفي ليرة في السوق المحلية
2022-02-12
102 بالمئة نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح المروي بريف دمشق
2022-02-12
زراعة السويداء: مساحات المحاصيل العلفية تجاوزت 8 آلاف دونم
2022-02-12
النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ سبع سنوات
2022-02-12
اتفاق لتقديم خدمات مصرف الإبداع للتمويل عبر فروع ومكاتب التوفير
2022-02-11
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في معرض اكسبو 2020 دبي
مراكز عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب تشهد إقبالاً لافتاً من المشمولين بها
أهلنا في الجولان يجددون رفضهم مخطط الاحتلال إقامة التوربينات الهوائية على أرضهم
انضمام عشرات المطلوبين إلى عملية التسوية في داريا
هيئة شؤون الأسرى تحذر من هجمة خطيرة للاحتلال على الأسرى
جولة في جامعة حلب وتأهيل الوحدات السكنية فيها
2022-02-12
تصوير: جورج أورفليان
وحدات سكنية بجامعة حلب
2022-02-12
Afraa
سابق
الشرطة يفوز على جبلة في الجولة الأخيرة من ذهاب الدوري
التالي
من مباراة الشرطة و جبلة في الجولة الأخيرة من ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved