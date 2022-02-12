الشرطة يفوز على جبلة في الجولة الأخيرة من ذهاب الدوري

دمشق-سانا

فاز فريق الشرطة على جبلة بهدفين دون رد في ختام الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم (الأخيرة من مرحلة الذهاب)وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم على أرض ملعب الجلاء بدمشق.

وسجل هدفي المباراة صهيب الشرعبي في الدقيقة 75 ومعن الحسن في الوقت بدل الضائع ليرفع الشرطة رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر وبقي جبلة في المركز الخامس بـ 17 نقطة.

وكانت الجولة الثالثة عشرة انطلقت أمس وشهدت فوز الوثبة على الوحدة 2-صفر وتشرين على الفتوة 1-صفر وتعادل النواعير مع عفرين والاتحاد مع الطليعة بالنتيجة ذاتها 1-1 وحطين مع الحرجلة 2-2 وتعادل الجيش مع الكرامة من دون أهداف.

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