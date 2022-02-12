بتكلفة تتجاوز المليار ليرة.. تأهيل وحدات سكنية بجامعة حلب ووضعها بالخدمة

حلب-سانا

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ثلاث وحدات سكنية بالخدمة في المدينة الجامعية بحلب بعد إعادة تأهيلها وترميمها بتكلفة مالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة.

واطلع الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال جولته اليوم على الوحدات السكنية على مدى قدرتها الاستيعابية والخدمات التي تم تأمينها لاستقبال الطلاب وسير العملية الامتحانية لطلاب السنة التحضيرية في كلية الطب البشري والأجواء التي تم توفيرها للطلبة لتقديم امتحاناتهم بيسر وسهولة كما زار المبنى الجديد لكلية الصيدلة الذي يتم إنشاؤه وبلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 80 بالمئة.

وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للإعلاميين أنه تم إنجاز أعمال تأهيل وترميم الوحدات السكنية الرابعة والحادية عشرة والثانية عشرة وصيانة كل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والصحية وأعمال الإكساء والدهان والفرش الجديد لاستيعاب الطلبة في السكن الجامعي وتهيئة السكن المناسب لهم حيث تجاوزت تكلفة تأهيل كل وحدة سكنية 400 مليون ليرة.

وأضاف إن بناء كلية الصيدلة بجامعة حلب يعد من أهم المشاريع الجاري تنفيذها ويتم تقديم كل الدعم من قبل الحكومة والوزارة لإنجاز هذا المشروع وتجهيزه بشكل كامل لوضعه بالاستثمار بالسرعة الممكنة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الطلاب وتم الطلب من الجهة المشرفة على المشروع وضع برنامج زمني لإنجازه بالسرعة الممكنة.

ولفتت دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أهمية افتتاح مبنى كلية الصيدلة ووضعه بخدمة الطلاب مع بداية العام القادم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة مشيرة إلى أن الوحدات السكنية التي تمت إعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة تعد إنجازاً في جامعة حلب يساهم في استقرار العملية التعليمية واستقبال الطلبة المسجلين من باقي المحافظات.

وأشار محمد سيد حسن مدير المدينة الجامعية بجامعة حلب إلى أنه تم إنجاز أعمال ترميم وتأهيل الوحدتين السكنيتين 11 و12 ووضعهما بخدمة طلاب كليات الهندسة والطب وتبلغ القدرة الاستيعابية لكل وحدة سكنية 1100 طالب وتحوي 252 غرفة كما تم افتتاح الوحدة السكنية الرابعة التي تحوي 792 غرفة كما تم تجهيز الوحدة السكنية الأولى وتحتوي على 252 غرفة ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية 20 وحدة سكنية.

وقال الدكتور أديب أعرج رئيس مجموعة العمل في مشروع كلية الصيدلة إن المبنى الذي يتم إنشاؤه مؤلف من خمسة طوابق وتبلغ المساحة الطابقية الإجمالية 47 ألفاً و800 متر مربع وتبلغ مساحة الأرض التي بني عليها المشروع 27 ألف متر مربع ويحتوي البناء على 4 مدرجات للطلاب ومدرج رئيسي و12 قاعة تدريسية و37 مخبراً وجناح إقامة و3 مجموعات توليد احتياطية و50 غرفة للأساتذة و22 غرفة إدارية.

قصي رزوق

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