تدريبات مشتركة لقوات المدفعية بين روسيا وبيلاروس

موسكو-سانا

نفذت القوات المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية والقوات المسلحة البيلاروسية تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في ساحة تدريب أوسيبوفيتشسكي في بيلاروس.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم إن “قوات المدفعية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية والقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس قامت كجزء من تدريبات عزيمة الاتحاد 2022 بشن ضربات على منطقة تحتلها عصابات مسلحة مفترضة”.

وأوضحت الوزارة أن فرق أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة نفذت مسيراً عسكرياً إلى مناطق محددة وأطلقت رشقات نارية على منطقة العصابة المسلحة المفترضة.

يذكر أن تدريبات عزيمة الاتحاد 2022 المشتركة بين روسيا وبيلاروس تجري على الأراضي البيلاروسية في الفترة ما بين الـ 10 والـ 20 من شباط الجاري.

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