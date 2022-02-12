انتخابات رئاسية مبكرة في تركمانستان في الـ 12 من آذار

عشق آباد-سانا

أعلنت اللجنة الانتخابية في تركمانستان تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في الـ 12 من آذار المقبل وذلك بعد تلميح الرئيس قربان قلي بردي محمدوف إلى أنه سيترك منصبه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم اللجنة بزركان غاراييف قوله اليوم: “وجهنا الرئيس للتحضير لانتخابات رئاسية مبكرة في الـ 12 من آذار”.

وكان محمدوف البالغ من العمر 64 عاماً والذي يرأس البلاد منذ 15 عاماً قال أمس “إنه اتخذ قراراً صعبا بشأن دوره نظراً إلى سنه”.

يذكر أن تركمانستان الغنية بالغاز تواجه مؤخراً أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد19.

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