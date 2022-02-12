العراق.. القبض على إرهابي مسؤول عن عمليات الاغتيال والخطف في ميسان

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابي مسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان شرق البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه “إن قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة أمنية مشتركة وبمعلومات ومتابعة دقيقة ألقت القبض على الإرهابي المدعو حسن طراد غليم المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان”.

وأشارت الخلية إلى أن عملية إلقاء القبض على الإرهابي تمت من خلال مداهمة نوعية في ناحية المشرح وهو مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب.

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