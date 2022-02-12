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لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ترفض طلب برشلونة بشأن عقوبة ألفيس

2022-02-11

مدريد-سانا

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب نادي برشلونة بشأن عقوبة ظهيره الأيمن داني ألفيس بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد فإن لجنة المسابقات قررت إيقاف ألفيس لمباراتين وليس واحدة لاعتبار التدخل الذي قام به على لاعب اتلتيكو مدريد “يانيك كاراسكو” عنيفاً.

وبهذا الايقاف سيغيب الفيس عن مباراة اسبانيول ومن ثم فالنسيا على أن يعود في مواجهة اتلتيك بلباو على ملعب الكامب نو في 27 شباط الجاري.

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