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الولايات المتحدة تعلن عزمها إرسال 3000 جندي إضافي إلى بولندا

2022-02-11

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال 3000 جندي إضافي إلى بولندا خلال الأيام القادمة في إطار حشودها في أوروبا الشرقية بذريعة المزاعم التي تروجها حول تدخل روسي محتمل ضد أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم اليوم أن القوات الأمريكية التي ستنشر في بولندا ستكون من الفرقة 82 المحمولة جواً وليست من القوات الأمريكية في أوروبا موضحين أن هذه القوات ستضاف إلى القوات المتأهبة بالفعل للانتشار في أوروبا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أكد أمس أن كذبة التهديد الروسي لأوكرانيا هي ذريعة تسمح للغرب بزيادة وجوده العسكري في دول الجوار الروسي لافتاً إلى أن التهديد بالعقوبات والخطابات العدائية الغربية يعملان على تفاقم الوضع ويزيدان من سوء أجواء الحوار حول الأمن.

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