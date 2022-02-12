منشآت تعليمية ورياضية بالخدمة في جامعة حلب

حلب-سانا

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدرج الشهيد باسل الأسد والصالات الرياضية بجامعة حلب بالخدمة بعد إعادة تأهيلها بقيمة تتجاوز 400 مليون ليرة سورية.

وأوضح الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اطلاعه على أعمال الترميم المنفذة في المدرج أنه يتسع لحوالي 600 كرسي وذلك لإقامة الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والترفيهية مبيناً أن الصالات الرياضية المعدة لبناء الأجسام وكرة المضرب والبلياردو والشطرنج التي تم تجهيزها مخصصة لطلبة الجامعة لممارسة هواياتهم.

بدورها أشارت دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أهمية هذه المنشآت التي تأتي ضمن خطط وعمل الاتحاد لتكون أداة لتنمية مهارات الطلبة ومساحة يمارسون فيها هواياتهم لافتة إلى التعاون المستمر مع الوزارة ليشمل جميع الجامعات السورية.

وخلال الاحتفال بافتتاح المدرج الذي شهد حشداً طلابياً نظمه فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية أشار الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب إلى أهمية هذه المنشآت في خدمة الطلبة والمساهمة في تنمية هواياتهم ونشاطاتهم الثقافية والرياضية والترفيهية.

ولفت ياسر جاويش رئيس فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أن إعادة تأهيل مدرج الباسل والصالات الرياضية المجاورة تأتي ثمرة للتعاون مع جامعة حلب.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير عن النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي نفذها فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية وفقرات فنية وغنائية.

كما اطلع وزير التعليم العالي على الخدمات الطبية التي يقدمها المشفى الجامعي بجامعة حلب للمرضى والمراجعين في أقسام الإسعاف الجراحي والداخلي والأطفال والأشعة والرنين المغناطيسي والتقى بالكوادر الطبية واستمع لمطالبهم التي تركزت على ضرورة تأمين مستلزمات أقسام الإسعاف وغسيل الكلى من المواد الطبية وتأمين جهاز مسرع خطي لمرضى السرطان وتوفير مادة الأوكسجين السائل وتعويض النقص بالمحروقات والكهرباء حيث بين الوزير أنه سيتم العمل على معالجة هذه المطالب.

شارك في افتتاح المدرج والصالات الرياضية والجولة الدكتور ابراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة.

من جهة أخرى شارك وزير التعليم العالي في حفل تكريم الطلاب الخريجين الأوائل من جامعة قرطبة الخاصة والذي نظمته الجامعة في صالة نقابة الفنانين بحلب حيث تم توزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين لكليات الهندسة وطب الأسنان والتكنولوجيا والعلوم الإدارية واللغات.

وبين الوزير في كلمة أهمية تكريم الكفاءات العلمية المتميزة في الجامعات السورية العامة وعددها سبع جامعات والخاصة وعددها 23 جامعة.

وتحدثت الدكتورة لارا قديد رئيسة جامعة قرطبة عن دور الجامعة في تقديم العلوم والمعارف للطلبة لكليات الهندسة والتكنولوجيا والهندسة المعمارية وطب الأسنان واللغات الحية والعلوم الإدارية وتكريم الأوائل بهدف تشجيعهم ورفد سوق العمل وليسهموا في إعادة إعمار سورية.

حضر حفل التكريم أمينا فرع حلب للحزب وجامعة حلب للحزب ورئيس الجامعة.

قصي رزوق

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