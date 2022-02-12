استشهاد يمني وإصابة 8 آخرين بنيران العدوان السعودي على صعدة

صنعاء-سانا

استشهد مواطن يمني وأصيب ثمانية آخرون اليوم بقصف جديد للعدوان السعودي في محافظة صعدة.

ونقل موقع المسيرة عن مصدر محلي في صعدة قوله إن مواطنا استشهد وأصيب ثمانية آخرون بنيران العدوان السعودي التي استهدفت منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة.

كما واصل طيران العدوان السعودي استهداف الأحياء السكنية وشن أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة وثماني على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مديريات مدغل والوادي وصرواح بمحافظة مأرب.

في السياق ذاته ارتكبت قوى العدوان 156 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية بينها استحداث تحصينات وتحليق طائرات حربية وتجسسية.