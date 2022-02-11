إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت اليوم تنديداً بجريمة الاحتلال بقتل ثلاثة فلسطينيين في نابلس ونصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد ما أدى إلى إصابة عشرة منهم بالرصاص بينهم طفل.

وباتت المظاهرات التي تشهدها قرية كفر قدوم ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.