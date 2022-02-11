بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين الفلسطينيين قبالة غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة منطقة السودانية شمال غرب غزة ما اضطرهم إلى العودة إلى الشاطئ.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت صباح اليوم على المزارعين الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة وشرق خان يونس جنوبه وشرق جباليا شماله ما اضطرهم لمغادرة أراضيهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency