شويغو: على الغرب خفض التوتر حول أوكرانيا بدلاً من ضخ الأسلحة

موسكو-سانا

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الغرب إلى التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا والعمل على خفض التوتر حيال الأزمة المتفاقمة في هذا البلد.

وخلال استقباله وزير الدفاع البريطاني بن والاس في موسكو اليوم قال شويغو “إن الوضع السياسي العسكري في أوروبا يزداد توتراً أكثر فأكثر ليس بسبب روسيا إطلاقاً كما أننا لا نفهم في بعض الأحوال سبب تصعيد هذه التوترات” مشيراً إلى أن صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا علنية ومن جميع الأطراف.

وذكر شويغو في هذا الصدد بالتجربة المؤسفة لضخ أسلحة إلى بعض الدول ومنها أفغانستان حيث ترك حلف الناتو العام الماضي أسلحة ومعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 80 مليار دولار تقريباً مشيراً إلى أن تلك الأسلحة ومنها صواريخ مضادة للدبابات وللطائرات تشكل اليوم خطراً ولا سيما في ظل ارتفاع عدد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في هذا البلد.

ولفت شويغو إلى أن مستوى التعاون بين روسيا وبريطانيا تدهور بشكل حاد في السنوات الأخيرة ويقترب من نقطة الصفر مبدياً أسف موسكو بهذا الشأن وبسبب تصريحات المسؤولين البريطانيين المليئة بالتهديدات وبفرض عقوبات على بلاده.

وكان شويغو أعلن في الـ 21 من الشهر الماضي الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الراهنة المتعلقة بمجال الأمن مع نظيره البريطاني بن والاس.