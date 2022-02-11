بوتين: العلاقات مع بلدان رابطة الدول المستقلة أولوية روسية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير العلاقات مع بلدان رابطة الدول المستقلة تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال اجتماع اليوم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي لمناقشة واقع هذه العلاقات إن “أحد المجالات ذات الأولوية في سياستنا الخارجية يتمثل في العلاقات مع بلدان رابطة الدول المستقلة وفي فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وهذه إحدى القضايا المحورية بالنسبة لنا”.

وأشار بوتين إلى أن لدى بلاده الكثير من المبادرات وحواراً جيد جداً مع شركائها الرئيسيين وحجماً كبيراً للتجارة وتعمل مع العديد منهم في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومعاهدة الأمن الجماعي معتبراً أن الأحداث الأخيرة تظهر أن هذا العمل يؤدي إلى نتيجة إيجابية.

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