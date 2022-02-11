مدفيديف يعلن ارتفاع عدد المهاجرين إلى روسيا

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ازدياد عدد المهاجرين إلى روسيا العام 2021 بمقدار الثلث عن العام 2020.

ونقلت وكالة تاس عن مدفيديف قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم: يأتي إلى روسيا عدة ملايين من الأجانب كل عام ويتراوح عدد أكبر الجاليات بين مليون وخمسة ملايين شخص وفقاً لمعطيات وزارة الداخلية الروسية.

وأوضح مدفيديف أن الفحص الطبي للمهاجرين يجب أن يصبح إلزامياً مضيفاً: “يجب تهيئة الظروف للأجانب في روسيا لكن الأمن القومي ومصالح الروس أنفسهم تظل في مقام الأولوية”.

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