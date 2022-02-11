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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

وقفة احتجاجية في الحسكة تنديداً بتدمير المحتل الأمريكي للمنشآت الجامعية وبناها التحتية 9-2-2022

2022-02-11

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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