روسيا تؤكد رفضها تطبيق القوانين الأمريكية في الرياضة الدولية

موسكو-سانا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف عن رفض بلاده تطبيق القوانين الأمريكية في الرياضة الدولية.

وحول بيان الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (يو إس أدا) بشأن إمكانية احتجاز بعض الروس ومنهم بطلة التزلج الفني على الجليد (كاميلا فاليييفا) إثر تحاليل أجريت لهم قال بيسكوف: “روسيا تعارض بشكل قاطع تطبيق القانون الأمريكي العابر للحدود بما في ذلك تجاه الرياضية فالييفا ولا يمكن أن يكون هناك أي تعاون في هذه المسألة” مشيراً إلى أن بلاده تختلف بشكل قاطع مع هذا النوع من التطبيق سواء كان يتعلق بالرياضة أو بأي شيء آخر.

وفي الوقت نفسه أكد بيسكوف على احترام روسيا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية وقال: “دعونا ننتظر حتى تنتهي الإجراءات وأن تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارها وتنشره”.

وكانت وكالة الاختبارات الدولية (أي تي إي) ذكرت في وقت سابق أن عينة الاختبار التي تم أخذها من فالييفا في كانون الأول الماضي تحتوي على آثار لمادة محظورة وستنظر محكمة التحكيم الرياضية في قضية فالييفا قبل الـ 15 من شباط الجاري عندما تبدأ بطولة الفردي الأولمبية للتزلج الفني على الجليد.

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