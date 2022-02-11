موسكو: منع عشرات طائرات التجسس الأجنبية من انتهاك أجواء روسيا

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن رصد 65 طائرة تجسس أجنبية حلقت قرب الحدود الروسية الأسبوع الماضي وتم منعها من انتهاك سيادة البلاد.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان: حسب الرسوم البيانية فإن خمسين طائرة أجنبية و 15 طائرة دون طيار نفذت الأسبوع الماضي طلعات استطلاع جوي على طول الحدود الروسية وتم رصدها بواسطة محطات الرادار حيث جرى استدعاء المقاتلات الروسية لمنع هذه الطائرات من انتهاك المجال الجوي الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن رصد أكثر من 60 طائرة تجسس أجنبية حلقت على طول الحدود الروسية خلال الأسبوع السابق وتم منعها من انتهاك أجواء البلاد.

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