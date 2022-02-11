هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 41 مم في القرداحة باللاذقية

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 41 مم في القرداحة باللاذقية.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سجلت نسب الهطل 10 مم في الحرمون و9 مم في الزبداني و3 مم في سرغايا و2 مم في جديدة الشيباني بريف دمشق.

وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب وصلخد والمدينة وشهبا 8 مم والصورة 2 مم وفي محافظة درعا بلغت في نوى 16 مم وتل شهاب والشيخ مسكين 8 مم ودرعا 5 مم وبصرى 4 مم والصنمين 2 مم.

وفي محافظة القنيطرة وصلت إلى 25 مم في حضر و14 مم في المدينة و6 مم في نبع الصخر.

وبلغت نسب الهطل في محافظة حمص في مرمريتا والعريضة 9 مم وقلعة الحصن وتلكلخ 8 مم والناصرة 7 مم وشين 6 مم والقصير 5 مم والمدينة 2 مم وفي محافظة حماة سجلت في مصياف 17 مم والرصافة 12 مم وعين حلاقيم 11 مم ووادي العيون 7 مم وربعو 6 مم والحميري 3 مم والسلمية والسعن 2 مم.

وفي محافظة طرطوس بلغت في حمام واصل 13 مم والقدموس 12 مم والشيخ بدر ومشتى الحلو 9 مم والصفصافة وبانياس 8 مم ودريكيش 6 مم وصافيتا 4 مم.

أما في محافظة اللاذقية فوصلت الهطولات إلى 41 مم في القرداحة و8 مم في القطيلبية و6 مم في مطار الباسل و4 مم في كسب و3 مم في المزيرعة وبوقا بينما سجلت في محافظة إدلب بالمدينة 13 مم وفي محافظة حلب في اعزاز 7 مم والمدينة 4 مم وحلب المطار 3 مم.

كما بلغت الهطولات المطرية في محافظة الحسكة في تل حميس 5 مم والزهيرية وتل تمر 3 مم والمالكية 2 مم وتل علو والحسكة وتل بيدر 1 مم.

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