بوليانسكي: الصين شريك استراتيجي لروسيا

نيويورك-سانا

وصف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الصين بـ “الشريك الاستراتيجي” لروسيا مبيناً أنها تعول عليها في عملية فرض توازن القوى مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله اليوم: “العلاقات مع الصين صالحة لكل الأحوال الجوية وهي تسمح لنا بإجراء حوار حول أكثر القضايا الدولية وغير الدولية تعقيداً وإيجاد أرضية مشتركة”.

وأضاف بوليانسكي: “نحن طبعا نأمل بدعم الصين لأنها أقرب جار لنا وشريكنا الاستراتيجي”.

وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية إضافة إلى الشراكة في الكثير من مجالات التعاون كما تقوم الدولتان بدور مهم في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي بمختلف المجالات.

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