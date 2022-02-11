الحرارة لارتفاع نهاراً وأجواء مائلة للبرودة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تضعف الفعالية الجوية ويميل الجو للاستقرار ويكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من تشكل الجليد والصقيع على المرتفعات الجبلية والضباب في معظم المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويستمر الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويكون مائلاً للبرودة ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….