استقالة قائدة شرطة لندن على خلفية فضيحة حفلات جونسون

لندن-سانا

استقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك من منصبها وسط انتقادات بعد سلسلة فضائح هزت القوة الأمنية في العاصمة البريطانية والتحقيق في انتهاكات قيود كورونا في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونقلت صحيفة الاندبندنت عن ديك قولها اليوم “من المحزن للغاية أنه بعد التحدث مع عمدة لندن صادق خان أصبح من الواضح أن العمدة لم يعد يثق في قيادتي” مضيفة “لم يترك لي أي خيار سوى التنحي عن منصب مفوض دائرة شرطة العاصمة”.

وأعلنت شرطة لندن أمس أنها تراجع تقييمها بأن حفلة عيد الميلاد التي أقيمت يوم الـ 15 من كانون الأول 2020 لم تستوف الحد الأدنى حتى يتم فتح تحقيق جنائي وذلك بعد ظهور صورة جديدة لجونسون بجانب 3 من موظفي مكتبه وأمامهم زجاجة شامبانيا مفتوحة على الطاولة.

وأقيمت الحفلة خلال فترة سريان إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة وهو ما تسبب بفضيحة كادت تطيح برئاسة جونسون للحكومة البريطانية.