لوحات فلكلورية وتراثية لفرقة كاناثا على خشبة الحمراء

دمشق-سانا

حملت فرقة كاناثا الاستعراضية باقة متنوعة من اللوحات الفلكلورية والتراثية الخاصة بمدينة السويداء وباقي المحافظات حيث اعتادت على تقديمها كقالب خاص فيها منذ تأسيسها.

بدأ برنامج الأمسية الذي قدم على خشبة مسرح الحمراء بلوحة ترحيبية من فلكلور السويداء ثم تلاها لوحات تراثية استعرضت خلال شاشة بصرية تراث مدن سورية.

وفي قسم آخر قدم لؤي العقباني شعراً مع عزفه على آلة الربابة عبر فيه عن حب الوطن وتغنى بأمجاد السوريين وحيا عبر قصائده الجيش العربي السوري وأثنى على التضحيات التي قدمها الأبطال البواسل فداء لتراب الوطن.

بينما تابعت الفرقة لوحاتها عبر تقديم أغنيات معروفة مثل لاكتب ورق وأرسلك ويا هويدلك وأغان آخرى إضافة للوحات من الشعر العربي قدمها أعضاء الفرقة.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار سعيد بلان مدرب الفرقة إلى أن كاناثا جاءت لتقدم مجموعة من أعمال فلكلورية وتراثية تعبر عن أصالة وتراث سورية لافتاً إلى أن اسم الفرقة مستوحى من البلدة الأثرية القنوات أو كاناثا بالرومانية المشهورة بالأوابد الأثرية والحضارات العريقة.

بدوره اعتبر مدير الفرقة ومؤسسها تحسين جهجاه أن العروض التي تقدمها الفرقة منذ عام 2003 هي جزء من دفاعنا عن محاولات طمس تراثنا وسرقته بشتى الطرق مؤكداً ضرورة ترسيخ التراث في أذهان الجيل الجديد.

يشار إلى أن فرقة كاناثا شاركت في مهرجانات عربية ودولية كمهرجان بصرى الدولي وتدمر السياحي وربيع حماة وإدلب الأول ودير الزور و الأزرق الشمالي والشباب العالمي في فنزويلا و سيدي عباس في الجزائر وغيرها.

هادي عمران

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