تأهيل 7 آبار لمياه الشرب في ريف درعا

درعا-سانا

استكمل فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا عملية إعادة تأهيل 7 آبار في ريف المحافظة.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدم للآبار التجهيزات الكهربائية والميكانيكية مع متابعة أعمال التركيب بالتنسيق مع مؤسسة مياه درعا.

ولفت المسالمة إلى أن الهدف من الآبار التي تم تأهيلها وتوزعت في بلدات الرويسات والمليحة الشرقية ونصيب و الشيخ مسكين وداعل والجيزة والغارية الشرقية الإسهام في تأمين احتياجات المياه لنحو 40 ألف مواطن.

قاسم المقداد

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