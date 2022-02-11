أبناء الجالية السورية والطلبة الدارسون في إسبانيا ينددون بالعدوان الإسرائيلي

مدريد-سانا

ندد أبناء الجالية السورية والطلبة الدارسون في الجامعات الإسبانية ورابطة رجال الأعمال السوريين الإسبان بأشد العبارات بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على محيط مدينة دمشق.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم عن أبناء الجالية والطلبة ورجال الأعمال: إن الإعتداء على دمشق هو إعتداء على الشرف والكرامة العربية لذلك نطالب جميع الجاليات العربية في أوروبا وإسبانيا بإدانة هذا العدوان الجبان والوقوف مع عاصمة المقاومة دمشق في محنتها ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري وخاصة في ظل فترة جائحة كورونا.

وجددوا عهد الولاء والوفاء للوطن وقيادته وجيشه والوقوف معه في وجه جميع مخططات الغدر والخيانة والإرهاب كما شجبوا صمت المجتمع الدولي حيال الإحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية وسرقة موارد الشعب السوري وحرمانه من ثرواته الطبيعية بشكل علني في انتهاك خطير ومباشر لمبادىء الإنسانية.

واستشهد جندي وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ فجر الأربعاء على محيط مدينة دمشق تسبب أيضا بوقوع أضرار في منازل المدنيين وأملاكهم بمدينة قدسيا شمال غرب دمشق.