بلجيكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للفيفا

زيورخ-سانا

حافظ منتخب بلجيكا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم مع تقدم منتخبي السنغال ومصر.

وأوضح الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي أن المنتخب السنغالي صعد للمركز الثامن عشر في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه فيما قفز المنتخب المصري 11 مركزاً ليتقدم للمركز الرابع والثلاثين.

كما تقدم منتخبا كندا وكوستاريكا في التصنيف العالمي بصعودهما إلى المركزين الثالث والثلاثين والثاني والأربعين على التوالي.

وحل منتخب البرازيل في المركز الثاني في التصنيف العالمي يليه منتخب فرنسا بطل العالم في المركز الثالث وتقدم منتخب الأرجنتين للمركز الرابع على حساب منتخب إنكلترا الذي تراجع للمركز الخامس.

وحل منتخب إيطاليا في المركز السادس يليه منتخب إسبانيا في المركز السابع ثم منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب الدنمارك في المركز التاسع ومنتخب هولندا في المركز العاشر.

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